В Австралии мужчина расстрелял четверых постояльцев отеля из ружья

В городе Дарвин в северной части Австралии мужчина ворвался в отель и открыл стрельбу по постояльцам. 45-летний злоумышленник был вооружен помповым ружьем. Он несколько раз выстрелил по дверям отельных номеров.



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В отеле преступник убил четверых человек и ранил еще двоих постояльцев. Злоумышленнику удалось сбежать с места преступления и отправиться в другую часть города, где он также открыл огонь из ружья по прохожим. Правоохранители отчитались о задержании преступника, но предупредили, что количество жертв может возрасти.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что полицейские расстреляли мужчину в Нижнем Новгороде, который напал на стражей порядка при задержании.

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