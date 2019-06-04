Районный суд города Белоярск в Свердловской области перевел под домашний арест женщину, подозреваемую в покушении на убийство двух пострадавших после ДТП.
По словам защиты подозреваемой, муж женщины болен, поэтому ей нужно следить за детьми. Суд счел эти аргументы достаточными для изменения меры пресечения.
Инцидент произошел в ночь на 6 апреля. Пьяная женщина за рулем Nissan сбила двух 17-летних девушек, которые шли по обочине с двумя молодыми людьми. Одна из пострадавших не смогла подняться, ее друзья попытались оказать ей первую помощь. Однако спустя несколько минут виновница аварии вернулась и переехала девушку во второй раз.
Полиция возбудила уголовное дело о покушении на убийство двух человек и несоблюдении ПДД.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Возле Киевского вокзала в Москве уже две недели под открытым небом живет шведская писательница Миа Йоханссон.
Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал политическую обстановку на Украине.
Викарий патриарха Антиохии и всего Востока, епископ Эрзурумский Кайс сообщил о возможном низложении Вселенского патриарха Варфоломея.