Россиянку, пытавшуюся добить пострадавшую в ДТП, отпустили под домашний арест

Районный суд города Белоярск в Свердловской области перевел под домашний арест женщину, подозреваемую в покушении на убийство двух пострадавших после ДТП.



Пьяная женщина сбила коляску с ребенком в Москве

По словам защиты подозреваемой, муж женщины болен, поэтому ей нужно следить за детьми. Суд счел эти аргументы достаточными для изменения меры пресечения.

Инцидент произошел в ночь на 6 апреля. Пьяная женщина за рулем Nissan сбила двух 17-летних девушек, которые шли по обочине с двумя молодыми людьми. Одна из пострадавших не смогла подняться, ее друзья попытались оказать ей первую помощь. Однако спустя несколько минут виновница аварии вернулась и переехала девушку во второй раз.

Полиция возбудила уголовное дело о покушении на убийство двух человек и несоблюдении ПДД.