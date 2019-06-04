Сотрудник банка в Нижневартовске похитил около 1 млн рублей на свадьбу

В Нижневартовске 21-летний сотрудник банка украл более 950 тысяч рублей по поддельным кредитным договорам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.



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По версии следствия, сотрудник кредитного отдела в течение двух месяцев оформил на себя четыре поддельных договора. Банк одобрил кредиты и перечислил на его счет деньги, которые работник потратил на свадьбу.

"Похищенные денежные средства мужчина растратил на организацию свадебного торжества и приобретение бытовой техники", - пояснили в прокуратуре.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), ему грозит до шести лет лишения свободы.