Авария с участием автомобилей Федеральной службы охраны и Министерства внутренних дел произошла на Кутузовском проспекте в Москве.
По информации пресс-службы столичного Главного управления полиции, причиной аварии стало то, что силовики не смогли вовремя уступить дорогу друг другу. Машины также столкнулись еще с тремя автомобилями.
Агентство "Интерфакс" уточняет, что ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с полицейской машиной со включенными спецсигналами. По неофициальной информации, в результате происшествия могли пострадать два человека.
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