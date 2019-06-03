Житель поселка Митино Кетовского района Курганской области обнаружил на своем участке человеческие останки.
Об этом местным средствам массовой информации сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Курганской области.
Согласно предоставленной информации, о своей находке мужчина незамедлительно доложил в полицию. Проводя земляные работы, рассказал он стражам правопорядка, им был обнаружен человеческий скелет.
СМИ сообщают, что останки покоились на глубине порядка полутора метров. По предварительной информации, возраст захоронения превышает 100 лет.
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