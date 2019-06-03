Житель Курганской области выкопал на своем участке столетний человеческий скелет

Житель поселка Митино Кетовского района Курганской области обнаружил на своем участке человеческие останки.



Прикованный к дереву скелет человека обнаружен под Москвой — фото (18+) / Новости от 16.04.2019 20:24

Об этом местным средствам массовой информации сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Курганской области.

Согласно предоставленной информации, о своей находке мужчина незамедлительно доложил в полицию. Проводя земляные работы, рассказал он стражам правопорядка, им был обнаружен человеческий скелет.

СМИ сообщают, что останки покоились на глубине порядка полутора метров. По предварительной информации, возраст захоронения превышает 100 лет.