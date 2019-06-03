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Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал подробности трагедии

Происшествия » Человеческий фактор print

Отец бойца спецназа Никиты Белянкина, которого зарезали во время драки в Подмосковье рассказал о причинах случившегося. По его словам, инцидент начался с конфликта в баре, а затем перерос в уличную драку. Группа людей избивала человека, а проходящий мимо Никита Белянкин решил за него вступиться.


Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье

"У Никиты был с собой травматический пистолет. Он сделал из него предупредительный выстрел в воздух, и нападавшие сразу же набросились на него. Повалив Никиту на землю, они начали избивать его ногами. Он вырвался и начал оказывать сопротивление, тогда ему и нанесли удар ножом", - рассказал телеканалу "Звезда" Алексей Белянкин.

По словам Алексея Белянкина, человек, которого Никита спас ценой своей жизни оказался реаниматологом, он говорил людям, что необходимо предпринять, но было уже поздно. Судмедэксперт сообщил, что у Никиты Белянкина не было шансов на спасение, поскольку удар ножом был нанесен в область сердца.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что следователи выявили лиц, которые зарезали бойца спецназа ГРУ в Подмосковье.

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Темы ГРУ отец Драка смерть Подмосковье
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