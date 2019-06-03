Следователи установили личности напавших на сотрудника ГРУ Никиту Белянкина. Сейчас подозреваемые проходят экспертизу. Также в СК сообщили, что убитый боец был ветераном боевых действий.
Подозреваемым назначили дактиолоскопическую, баллистическую, молекулярно-генетическую и медицинскую экспертизу.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала показания соседа Никиты Белянкина, в которых он рассказывал подробности драки. По мнению Антона Зубова, Никиту можно было бы спасти, если бы экстренные службы сработали как полагается. Скорая приехала на вызов спустя 20 минут, когда уже было поздно. Полиция и вовсе приехала спустя 40 минут после трагедии. Это позволило нападавшим просто вальяжно уйти с места преступления.
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