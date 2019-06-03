В детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области умер мальчик.
Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Согласно предоставленной информации, 14-летний мальчик скончался во время утренней физической зарядки.
Медики и врачи лагеря пытались спасти ребенка, указали в правительстве Амурской области.
В данный момент проводятся следственные мероприятия. Причина смерти подростка устанавливается.
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