На Дальнем Востоке в детском оздоровительном лагере во время зарядки умер подросток

В детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области умер мальчик.



В детском лагере в Ивановской области детей держали в «карцере» / Новости от 09.11.2018 12:30

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно предоставленной информации, 14-летний мальчик скончался во время утренней физической зарядки.

Медики и врачи лагеря пытались спасти ребенка, указали в правительстве Амурской области.

В данный момент проводятся следственные мероприятия. Причина смерти подростка устанавливается.