Стали известны подробности гибели бойца ГРУ в драке

Антон Зубов - сосед убитого спецназовца ГРУ Никиты Белянкина рассказал о подробностях драки. По его словам, событиям предшествовали два неестественных хлопка. Когда раздался третий хлопок - Зубов выглянул в окно и увидел как группа людей избивает нескольких человек.



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"Я увидел, что один из лежащих на земле уже не двигается, а его продолжают пинать. Стал быстро звонить в экстренные службы. Затем я выбежал на улицу и увидел лежащего на земле Никиту. Ему было совсем плохо, соседи пытались его реанимировать, привести в чувства, но безрезультатно", - рассказал сосед жертвы телеканалу РЕН ТВ.

По мнению Антона Зубова, Никиту можно было бы спасти, если бы экстренные службы сработали как полагается. Скорая приехала на вызов спустя 20 минут, когда уже было поздно. Полиция и вовсе приехала спустя 40 минут после трагедии. Это позволило нападавшим просто вальяжно уйти с места преступления.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Москве убили высокопоставленного чиновника МВД.

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