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Источник Правда.Ру

Жители Дзержинска вышли на массовый субботник

Происшествия print

Власти Нижегородской области вместе с жителями Дзержинска приступили к разбирательству с последствиями взрывов на местном оборонном заводе "Кристалл".  


Взрывы в Дзержинске: власти города оценивают ущерб / Новости от 01.06.2019 17:21

Сегодня, 2 июня, жители города вышли на субботник. Местные средства массовой информации, напомним, сообщали о том, что ударная волна выбила стекла близлежащих домов.

Несмотря на то, что несколько школ в округе серьезно пострадали, власти Дзержинска уже приняли решение не отменять проведение ЕГЭ. В городе рассчитывают, что к моменту проведения экзамена учебные заведения будут приведены в полный порядок.

На данный момент известно о 89 пострадавших. Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что 44 из них - работники завода "Кристалл".

В больницах города сегодня находятся 16 горожан. По словам Никитина, один из них - с тяжелыми травмами.

Завтра пострадавшим от взрывов начнет поступать материальная помощь. Из регионального бюджета будет направлено по 100 тысяч рублей, а из муниципального - по 50 тысяч рублей, заявил Глеб Никитин.

Напомним, что вчера в Дзержинске на оборонном заводе "Кристалл" прогремели два взрыва. "Правда.Ру" писала об этом. После взрывов на территории предприятия начался пожар, который удалось потушить лишь к вечеру. 

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