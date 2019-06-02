В Набережных Челнах из-за солнечного блика загорелась Lada Granta

В Татарстане, в городе Набережные Челны, загорелся автомобиль Lada Granta.



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Причиной пожара, пишут средства массовой информации, стали отражения солнечных лучей от пластиковой бутылки, лежащей на переднем сиденье авто. Солнечные лучи, сообщают "Челнинские известия", проникали в салон авто сквозь лобовое стекло. Бутылка же выполнила функцию увеличительного стекла.

К моменту приезда пожарных огонь уничтожил переднее кресло и повредил обивку салона.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Granta возглавила рейтинг самых популярных в России авто с "механикой".

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