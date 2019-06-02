В Татарстане, в городе Набережные Челны, загорелся автомобиль Lada Granta.
Причиной пожара, пишут средства массовой информации, стали отражения солнечных лучей от пластиковой бутылки, лежащей на переднем сиденье авто. Солнечные лучи, сообщают "Челнинские известия", проникали в салон авто сквозь лобовое стекло. Бутылка же выполнила функцию увеличительного стекла.
К моменту приезда пожарных огонь уничтожил переднее кресло и повредил обивку салона.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Granta возглавила рейтинг самых популярных в России авто с "механикой".
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