Экстренные службы республики Адыгея сообщили о столкновении пассажирского поезда и грузовика. Инцидент произошел около 15:00 на нерегулируемом железнодорожном переезде возле станции Шенджий на участке Энем - Горячий Ключ Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги.
Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд, к которому приближался поезд №346 Адлер - Нижневартовск. Машинист поезда начал экстренное торможение, но расстояние до грузовика было значительно меньше тормозного пути. От столкновения грузовик и локомотив загорелись, также горит один вагон.
На месте происшествия работает бригада пожарных. Пострадал только водитель грузовика, пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как поезд столкнулся с бензовозом в Калуге.
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