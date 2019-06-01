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Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком и загорелся в Адыгее

Происшествия » Человеческий фактор print

Экстренные службы республики Адыгея сообщили о столкновении пассажирского поезда и грузовика. Инцидент произошел около 15:00 на нерегулируемом железнодорожном переезде возле станции Шенджий на участке Энем - Горячий Ключ Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги.


Пассажирский поезд врезался в грузовик в Карелии / Новости от 03.05.2019 14:01

Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд, к которому приближался поезд №346 Адлер - Нижневартовск. Машинист поезда начал экстренное торможение, но расстояние до грузовика было значительно меньше тормозного пути. От столкновения грузовик и локомотив загорелись, также горит один вагон.

На месте происшествия работает бригада пожарных. Пострадал только водитель грузовика, пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как поезд столкнулся с бензовозом в Калуге.

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Темы пожар поезд Адыгея грузовик столкновение
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