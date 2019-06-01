19 человек пострадали при взрывах в Дзержинске - СМИ

На заводе имени Свердлова произошли два мощных взрыва, которые стали причиной разрушения административного здания. Спасатели пытаются локализовать пожар на площади 100 квадратных метров. Все сотрудники завода были оперативно эвакуированы.



Взрыв на заводе в Дзержинске: двое рабочих еще не найдены / Новости от 02.09.2018 22:33

По предварительным данным, взрыв произошел в цеху по производстве полимеров, где хранились авиационные бомбы ФАБ-500. Источники сообщают о 19 пострадавших, некоторые из них получили осколочные ранения. Администрация завода пока не подтвердила эту информацию.

Оперативные службы города активировали звуковые оповещения о происшествии, чтобы не допустить паники населения. На месте происшествия работают пожарно-спасательные бригады с особой защитой и оборудованием, поскольку сохраняется опасность повторных детонаций.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о двух взрывах, которые прогремели в Дзержинске.

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