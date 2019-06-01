Экс-губернатора Ивановской области задержали по делу о коррупции

Источник в правоохранительных органах рассказал о задержании экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова, который занимал должность главы региона с 2013 по 2017 год.



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По словам источника, его подозревают в участии в мошеннических схемах при выделении бюджетных средств предприятию "Ивановский бройлер" на сумму 750 миллионов рублей. Кроме того, Конькову проходит подозреваемым и по другим правонарушениям.

Следственная группа провела обыски в региональном парламенте и правительстве, а также допросила Конькова, которого планируют перевести в Москву.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что губернатор Мурманской области подала в отставку.

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