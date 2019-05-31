60-летний мужчина убил двух заложниц в Цюрихе и совершил самоубийство

60-летний швейцарец захватил двух заложниц и заявил, что убьет их, если полиция предпримет попытку штурма. Позже он сказал полиции, что в ближайшее время отпустит девушек, но не сдержал слово. Правоохранители обнаружили заложниц и преступника с тяжелыми ранениями и не успели их спасти.



Захвативший заложницу на вокзале в Кельне мужчина симпатизировал террористам / Новости от 15.10.2018 19:37

На данный момент полиция выясняет мотивы мужчины, который взял заложниц.