Иностранец в Италии попытался ограбить кафе, угрожая леденцом

Полиция Рима задержала иностранца, попытавшегося ограбить кафе, угрожая работнице заведения леденцом на палочке. Об этом сообщает пресс-служба городского управления полиции.



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Инцидент произошел на севере столицы Италии. Мужчина, гражданство которого в полиции не уточняют, пришел в кафе и попытался вскрыть кассу, пока сотрудница отвлекалась. Женщина заметила действия преступника и попыталась его остановить. Тогда мужчина наставил на нее леденец.

Работница кафе растерялась, но затем поняла, что оружие злоумышленника не представляет никакой угрозы. В этом время грабитель попытался скрыться, но был задержан прибывшим нарядом полиции. По данным правоохранительных органов, иностранец и раньше имел проблемы с законом. Сейчас мужчину взяли под арест.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве грабитель попытался вскрыть банкомат, но вместо получения вожделенной награды, сжег всю наличность. Ее оказалось немало - более одного миллиона рублей.

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