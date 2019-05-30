Полиция Рима задержала иностранца, попытавшегося ограбить кафе, угрожая работнице заведения леденцом на палочке. Об этом сообщает пресс-служба городского управления полиции.
Инцидент произошел на севере столицы Италии. Мужчина, гражданство которого в полиции не уточняют, пришел в кафе и попытался вскрыть кассу, пока сотрудница отвлекалась. Женщина заметила действия преступника и попыталась его остановить. Тогда мужчина наставил на нее леденец.
Работница кафе растерялась, но затем поняла, что оружие злоумышленника не представляет никакой угрозы. В этом время грабитель попытался скрыться, но был задержан прибывшим нарядом полиции. По данным правоохранительных органов, иностранец и раньше имел проблемы с законом. Сейчас мужчину взяли под арест.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве грабитель попытался вскрыть банкомат, но вместо получения вожделенной награды, сжег всю наличность. Ее оказалось немало - более одного миллиона рублей.
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