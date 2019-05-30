Подозреваемого в нападении на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе 72-летнего мужчину отправили в психиатрической стационар. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.
Об инциденте 27 мая на своей странице в Instagram написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, вооруженный ножом преступник ранил четырех журналистов. Двое из которых, в том числе главный редактор газеты, попали в больницу.
Как позднее пояснили в местном отделении КПРФ, нападавший принес в редакцию статью, которая "порочила честь и достоинство СССР и Иосифа Сталина", потребовав немедленно ее напечатать.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 "Приготовление к преступлению" и ч. 2 ст. 105 "Покушение на убийство двух и более лиц" Уголовного кодекса России.
Читайте также: Первоклассница скончалась после нападения мужчины с ножом в японском Кавасаки
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.
По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.