Напавшего на журналистов "Родины" графомана отправили в "психушку"

Подозреваемого в нападении на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе 72-летнего мужчину отправили в психиатрической стационар. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.



В КПРФ рассказали о нападении на главного редактора газеты «Родина»

Об инциденте 27 мая на своей странице в Instagram написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, вооруженный ножом преступник ранил четырех журналистов. Двое из которых, в том числе главный редактор газеты, попали в больницу.

Как позднее пояснили в местном отделении КПРФ, нападавший принес в редакцию статью, которая "порочила честь и достоинство СССР и Иосифа Сталина", потребовав немедленно ее напечатать.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 "Приготовление к преступлению" и ч. 2 ст. 105 "Покушение на убийство двух и более лиц" Уголовного кодекса России.

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