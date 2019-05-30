Пять человек погибли на Украине в результате падения вертолета Ми-8

В Ровенской области потерпел крушение вертолет Ми-8.



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Об этом сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно предоставленной информации, вертолет входил в состав 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

В результате крушения погибли пять человек.

Машина рухнула неподалеку от села Сестрятин в Радивиловском района Ровенской области, уточняют в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Экипаж разбившегося Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет.