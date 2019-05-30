В Ровенской области потерпел крушение вертолет Ми-8.
Об этом сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Согласно предоставленной информации, вертолет входил в состав 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.
В результате крушения погибли пять человек.
Машина рухнула неподалеку от села Сестрятин в Радивиловском района Ровенской области, уточняют в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Экипаж разбившегося Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.
По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.