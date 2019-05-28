Первоклассница скончалась после нападения мужчины с ножом в японском Кавасаки

Мужчина с ножом напал на группу детей, которые находились на автобусной остановке в городе Кавасаки. В результате нападения скончалась ученица первого класса, еще 16 детей получили травмы разной степени тяжести.



О неизведанных маршрутах Японии / Новости от 02.12.2018 12:15

Нападавший скончался в больнице из-за полученного ранения. Полиция города приведена в полную боевую готовность, усилена охрана образовательных учреждений и маршрутов школьников. Местные СМИ сообщают, что трое взрослых находятся в состоянии "остановки сердца и легких", поскольку сотрудники скорой в Японии не имею права констатировать смерть человека.