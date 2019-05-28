Мужчина с ножом напал на группу детей, которые находились на автобусной остановке в городе Кавасаки. В результате нападения скончалась ученица первого класса, еще 16 детей получили травмы разной степени тяжести.
Нападавший скончался в больнице из-за полученного ранения. Полиция города приведена в полную боевую готовность, усилена охрана образовательных учреждений и маршрутов школьников. Местные СМИ сообщают, что трое взрослых находятся в состоянии "остановки сердца и легких", поскольку сотрудники скорой в Японии не имею права констатировать смерть человека.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что рейтинг доверия президенту Путину снизился до исторического минимума - меньше рейтинга еще не было.
Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что рейтинг доверия президенту Путину снизился до исторического минимума - меньше рейтинга еще не было.
Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил о крупнейшем падении доверия к президенту России Владимиру Путину.
Украина может объявить дефолт в результате "войны политических и финансовых сил", олигархи обогатятся, а народ спасет Россия, считает эксперт Андрей Суздальцев.