В столовую завода в Китае забежал на обед дикий кабан

В городе Нинбо провинции Чжэцзян в Китае в столовую одного из местных заводов пробрался дикий кабан.



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О необычном происшествии сообщает британское издание Daily Mail.

Животное ворвалось в помещение, распугав работников предприятия. Когда перепуганные внезапным появлением дикого зверя китайцы разбежались, кабан принялся доедать упавшую на пол еду.

Наевшись, кабан выбежал из столовой. Снаружи от наткнулся на группу фермеров, которым пришлось убить животное - зверь серьезно ранил одного из них и предпринял попытку атаковать остальных.