Ученика московской школы попытались насильно увезти в психбольницу

Санитары психиатрической больницы попытались насильно увезти в лечебное учреждение 15-летнего ученика одной из школ на севере Москвы. Свои действия они объяснили тем, что на школьника поступила анонимная жалоба.



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Как уточняет телеканал РЕН ТВ, во время урока санитары вывели мальчика из класса и отвели в учительскую, чтобы провести осмотр. После того как школьник начал сопротивляться, они придушили его, затем связали и держали так до тех пор, пока в школу не пришла мать подростка.

Женщина пояснила, что ее сын не имеет никаких психических отклонений и не состоит на учете у психиатра. Несмотря на слова матери, санитары попытались отвезти школьника в психиатрическую больницу для проведения полного обследования. Свои действия они объяснили тем, что им поступило анонимное сообщение об агрессивном поведении подростка.

Пострадавший школьник вместе с матерью обратился в травмпункт для фиксации побоев. По словам мальчика, санитаров в школу могли вызвать его одноклассники, с которыми он конфликтовал.