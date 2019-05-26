Санитары психиатрической больницы попытались насильно увезти в лечебное учреждение 15-летнего ученика одной из школ на севере Москвы. Свои действия они объяснили тем, что на школьника поступила анонимная жалоба.
Как уточняет телеканал РЕН ТВ, во время урока санитары вывели мальчика из класса и отвели в учительскую, чтобы провести осмотр. После того как школьник начал сопротивляться, они придушили его, затем связали и держали так до тех пор, пока в школу не пришла мать подростка.
Женщина пояснила, что ее сын не имеет никаких психических отклонений и не состоит на учете у психиатра. Несмотря на слова матери, санитары попытались отвезти школьника в психиатрическую больницу для проведения полного обследования. Свои действия они объяснили тем, что им поступило анонимное сообщение об агрессивном поведении подростка.
Пострадавший школьник вместе с матерью обратился в травмпункт для фиксации побоев. По словам мальчика, санитаров в школу могли вызвать его одноклассники, с которыми он конфликтовал.
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