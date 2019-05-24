В городе Лион, Франция, произошел взрыв.
Об этом сообщает французский круглосуточный новостной телеканал BFM TV.
Взрыв произошел на улице Виктора Гюго - одной из пешеходных улиц французского города. Восемь человек получили ранения разной степени тяжести.
Двое из них, сообщает издание Le Parisien, находятся в тяжелом состоянии.
Взрыв произошел около булочной, сообщают французские средства массовой информации. Очевидцы уверены, что бомба находилась в небольшом свертке. Согласно предварительной информации, оно могло быть начинено болтами, винтами и гвоздями.
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