В Туле трое неизвестных расстреляли полицейского

Трое неизвестных в Туле избили полицейского Николая Скачкова. Затем злоумышленники отобрали у полицейского табельное оружие и выстрелили ему в грудь. Правоохранители города объявили план "Сирена".