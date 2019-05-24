В поселке Юрино республики Марий Эл выпускник школы прямо по ходу торжественной линейки набросился на депутата "Единой России".
Екатерина Вахитова держала перед выпускниками речь по случаю Последнего звонка.
Инцидент произошел в спортивном зале общеобразовательного учреждения. К выступавшему депутату от "Единой России" Екатерине Вахитовой внезапно подбежал юноша и нанес удар. В следующей секунду молодого человека тут же окружили и усмирили присутствующие. После непродолжительной потасовки выпускника вывели из помещения.
Выяснилось, что нападавшего - ученика девятого класса - возмутила именно партийная принадлежность Екатерины Вахитовой. Местные жители говорят, что юноша и раньше проявлял агрессию по отношению к окружающим. Официальный представитель депутата от "Единой России" Елена Голубева же и вовсе заявила, что школьник "психически нездоров" и у него имеется даже справка из компетентных органов.
Отметим, что Екатерина Вахитова написала заявление в полицию. Депутат заявила, что удар был хоть и сильным, но явных физических повреждений агрессивному школьнику нанести ей не удалось.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутат из Подмосковья и обладатель черного пояса по каратэ дал затрещину школьнику.
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