Школьник из Кургана почувствовал себя плохо на уроке физры и скончался после госпитализации

В поселке Варгаши Курганской области 15-летний школьник почувствовал себя плохо на уроке физкультуры. После госпитализации подросток скончался.



Избитый подростками в Москве школьник может лишиться зрения / Новости от 26.10.2018 14:24

Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Следственного комитета Российской Федерации.

Специалисты сообщили, что сам инцидент произошел 13 мая. Школьник пробыл в больнице пять дней и 18 мая скончался.

В данный момент причины его смерти устанавливаются. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.