Житель Кургана остановил автобус после того, как у водителя случился сердечный приступ прямо по ходу движения.
Об этом сообщает группа "Типичный Курган" в социальной сети "ВКонтакте".
Очевидцы сообщают, что внезапно водителю автобуса стало плохо. Мужчина начал биться в конвульсиях, сообщают они. Потерявший управление автобус тут же выехал на встречную полосу движения.
Один из пассажиров, сообщает "Типичный Курган", бросился к рулю, нажал на тормоз и открыл входную дверь.
Также известно, что 50-летний водитель автобуса скончался в машине скорой помощи. Согласно предварительной информации, у мужчины были серьезные проблемы с сердцем.
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