Житель Кургана остановил автобус вместо почувствовавшего себя плохо водителя

Житель Кургана остановил автобус после того, как у водителя случился сердечный приступ прямо по ходу движения.



Автобус протаранил столб после ДТП с легковушкой в Москве / Новости от 26.02.2019 05:09

Об этом сообщает группа "Типичный Курган" в социальной сети "ВКонтакте".

Очевидцы сообщают, что внезапно водителю автобуса стало плохо. Мужчина начал биться в конвульсиях, сообщают они. Потерявший управление автобус тут же выехал на встречную полосу движения.

Один из пассажиров, сообщает "Типичный Курган", бросился к рулю, нажал на тормоз и открыл входную дверь.

Также известно, что 50-летний водитель автобуса скончался в машине скорой помощи. Согласно предварительной информации, у мужчины были серьезные проблемы с сердцем.