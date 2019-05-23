В Воронеже пациентка онкологической клиники погибла во время лечения в аппарате лучевой терапии.
Об инциденте сообщает Росздравнадзор.
Согласно предоставленной информации, внезапно заклинивший механизм раздавил женщину.
Трагедия произошла вчера, 22 мая, утром.
Аппарат, сообщает Росздравнадзор, был изготовлен в Чехии в 2006 году.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.
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