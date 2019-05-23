В Воронеже аппарат лучевой терапии насмерть придавил пациентку

В Воронеже пациентка онкологической клиники погибла во время лечения в аппарате лучевой терапии.



Онкология: новые подходы к лечению/ лечение онкологии

Об инциденте сообщает Росздравнадзор.

Согласно предоставленной информации, внезапно заклинивший механизм раздавил женщину.

Трагедия произошла вчера, 22 мая, утром.

Аппарат, сообщает Росздравнадзор, был изготовлен в Чехии в 2006 году.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.