Обвиняемый в поджоге Успенской церкви в Кондопоге подросток признан невменяемым. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
"Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетний страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", — сказано в сообщении.
Следователи будут настаивать на переводе подростка в специализированное лечебное учреждение. В настоящее время он находится в психиатрической больнице, но не из-за поджога.
Напомним, летом минувшего года пожар почти полностью уничтожил Успенскую церковь в Кондопоге. В поджоге заподозрили 15-летнего подростка, было возбуждено уголовное дело.
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