1 россиянин погиб и 10 пострадали в результате ДТП с автобусом в Италии

В Италии, в провинции Сиенна, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.



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Перевернулся, сообщает представитель местного городского полицейского управления, автобус с туристами.

Как сообщают итальянские средства массовой информации, авария произошла сегодня утром, 22 мая, на трассе Сиена-Флоренция близ города Бадессе. Издание Giornalettismo, охарактеризовавшее аварию как "очень серьезную", сообщает, что подавляющее большинство пассажиров злополучного автобуса — россияне.

В посольстве Российской Федерации в Италии прокомментировали происшествие. В дипломатическом ведомстве отметили, что в результате ДТП погиб один россиянин и еще по меньшей мере десять пострадали.

Всего же в автобусе находились 60 человек. Итальянские средства массовой информации, отметим, также сообщают об одном погибшем и десяти раненых пассажирах.

В данный момент на месте дорожно-транспортного происшествия работают медики и сотрудники правоохранительных органов. Очевидцы сообщают, что до прибытия спасателей пострадавшие сами выбирались из перевернутого автобуса.

Движение по развязке автомагистрали Сиена — Флоренция перекрыто. Сообщается, что на дороге образовалась километровая пробка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Украине, в Ивано-Франковской области, грузовик с туристами рухнул в реку с 40-метровой высоты.

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