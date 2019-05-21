В московском метро сбой: пассажиров эвакуировали

На Солнцевской линии метрополитена Москвы остановилось движение поездов. В трех застрявших в тоннеле поездах находилось больше тысячи человек. Инцидент произошел в туннеле между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" примерно в 18:45.

В Twitter Московского метрополитена уже сообщили, что все пассажиры эвакуированы из тоннеля.

Движение поездов планируют восстановить в течение 1,5 часа, сказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро было приостановлено в связи с остановившимся поездом. Изначально сообщалось, что интервалы движения поездов были увеличены по техническим причинам. Позже движение было полностью прекращено от станции "Раменки" до станции "Хорошевская".

Эвакуация пассажиров из застрявших поездов продолжалась более трех часов. К первому остановившемуся поезду подогнали исправный состав и перевели пассажиров. Из второго состава людей эвакуировали на станции. "Никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался", — сообщили в пресс-службе московского метро.

По последним данным, станция метро "Полежаевская" в Москве уже вновь открыта для входа пассажиров. "На станции "Полежаевская" все турникеты на вход открыты", — сообщает Московский метрополитен в Twitter.

Для входа пассажиров закрыты станции "Петровский парк" и "Шелепиха". "Службы метрополитена продолжают работу по восстановлению движения на участке линии", — говорится в официальном сообщении. Между станциями метро "Шелепиха" и "Динамо" запущены бесплатные автобусы. "Бесплатные автобусы курсируют по маршруту: метро "Шелепиха" — метро "Полежаевская" — метро "ЦСКА" — метро "Динамо", — сообщает Мосгортранс. Также можно воспользоваться автобусом №818.

Сбой в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе, сообщил столичный департамент транспорта. "Основная причина — потеря напряжения в контактном рельсе. Ремонтные службы метро уже работают над устранением", — пишут на официальной странице департамента в Twitter.

Были также сообщения о задымлении, которые позже не подтвердились. Но эвакуированные пассажиры рассказали, что запах гари был.