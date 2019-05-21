Российским музыкантам в музее Польши запретили исполнять песню "Темная ночь"

Руководство музея Второй Мировой войны в польском городе Гданьске запретили певцу Петру Косевскому исполнить песню "Темная ночь".
Об этом артист сам написал на своей личной странице в социальной сети Facebook.
Так, сообщает Петр Косевский, когда он с другими музыкантами начал исполнять легендарную "Темную ночь", глава музея Второй Мировой войны в Гданьске Карол Навроцкий потребовал их прекратить.
Директор музея назвал песню большевистской и указал на то, что она запрещена на территории современной Польши.
Музыканты попытались воспротивиться, но тогда настырный Навроцкий попросил их покинуть музей.
Напомним, что лирическая песня "Темная ночь" была написана Никитой Богославским и Владимиром Агатовым в 1943-м году для фильма "Два бойца".
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