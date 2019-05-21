Житель Иркутской области сжег собутыльника за ﻿"кражу﻿" флешки

Житель Иркутской области получил 17 лет колонии строгого режима за то, что заживо сжег соседа из-за пропавшей флешки.
Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.
28-летний житель поселка Коты совершил преступление в сентябре минувшего года. Согласно предоставленной информации, убийца вместе с жертвой вместе распивали спиртные напитки. Между собутыльниками вдруг вспыхнула ссора - преступник заподозрил товарища в краже его флешки.
Мужчина облил несчастного воспламеняющей жидкостью и поджег.
Смерть, сообщает пресс-служба Иркутского областного суда, наступила почти мгновенно.
Известно, что ранее преступник был осужден за покушение на убийство.
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