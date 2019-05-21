Житель Иркутской области сжег собутыльника за ﻿"кражу﻿" флешки

Житель Иркутской области получил 17 лет колонии строгого режима за то, что заживо сжег соседа из-за пропавшей флешки.



«Очень дружелюбный человек»: съеденный житель Ленобласти приютил у себя возможных убийц / Новости от 03.10.2018 21:25

Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.

28-летний житель поселка Коты совершил преступление в сентябре минувшего года. Согласно предоставленной информации, убийца вместе с жертвой вместе распивали спиртные напитки. Между собутыльниками вдруг вспыхнула ссора - преступник заподозрил товарища в краже его флешки.

Мужчина облил несчастного воспламеняющей жидкостью и поджег.

Смерть, сообщает пресс-служба Иркутского областного суда, наступила почти мгновенно.

Известно, что ранее преступник был осужден за покушение на убийство.