Тринадцать детей из Новосибирской области отравились ядом для грызунов

В райцентре Чаны Новосибирской области вчера, 21 мая, сразу тринадцать учеников начальной школы получили серьезное отравление.



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Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Следственного комитета Российской Федерации.

Согласно предварительной информации, дети отравились ядом для уничтожения грызунов.

Возможно, отмечают специалисты, один из детей принес яд в школу и угостил им своих однокашников.