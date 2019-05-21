Тринадцать детей из Новосибирской области отравились ядом для грызунов

В райцентре Чаны Новосибирской области вчера, 21 мая, сразу тринадцать учеников начальной школы получили серьезное отравление.
Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Следственного комитета Российской Федерации.
Согласно предварительной информации, дети отравились ядом для уничтожения грызунов.
Возможно, отмечают специалисты, один из детей принес яд в школу и угостил им своих однокашников.
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