В работе Facebook произошел серьезный сбой

Вчера, 17 мая, произошел серьезный сбой в работе социальной сети Facebook.
Об этом сообщает сервис Downdetector.
С проблемами в работе соцсети столкнулись жители Индии, Мексики и Соединенных Штатов Америки.
С проблемами также столкнулись в Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии и Италии.
В России на сбои жаловались жители Москвы.
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