В работе Facebook произошел серьезный сбой

Вчера, 17 мая, произошел серьезный сбой в работе социальной сети Facebook.



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Об этом сообщает сервис Downdetector.

С проблемами в работе соцсети столкнулись жители Индии, Мексики и Соединенных Штатов Америки.

С проблемами также столкнулись в Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии и Италии.

В России на сбои жаловались жители Москвы.