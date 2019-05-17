Устроившая дебош на борту самолета пенсионерка отделалась штрафом

Пассажирка самолета, летевшего из Москвы в Симферополь, устроила дебош во время полета. 65-летняя уроженка Владимирской области была пьяна и угрожала членам экипажа. Об этом сообщает пресс-служба Крымского управления МВД России на транспорте.



Пьяный пассажир устроил дебош в самолете / Новости от 20.09.2018 19:53

Для усмирения агрессивной пассажирки был вызван наряд полиции. Как установили сотрудники правоохранительных органов, во время полета пенсионерка вела себя неадекватно и не реагировала на замечания экипажа самолета.

Во время посадки она расстегнула ремень безопасности и пошла к выходу, но была остановлена стюардом. Недовольная женщина устроила драку с бортпроводником и одной из пассажирок рейса.

В полиции отмечают, что пенсионерка отделалась достаточно легким наказание. Ее привлекли к ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что комитет Государственной Думы России по транспорту и строительству одобрил законопроект, наделяющий экипажи самолетов правом нейтрализовать дебоширов во время полета.

Инициатива предусматривает ряд поправок в Воздушный кодекс, которые позволят пресекать противоправные действия на борту самолетов с помощью специальных средств. Их полный перечень и правила применения будут установлены отдельным постановлением правительства.

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