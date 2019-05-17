СМИ: пилоты SSJ100 не выпустили закрылки и зашли на посадку с перегрузом

Экипаж сгоревшего самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" не выпустил закрылки при заходе на посадку в аэропорту Шереметьево. Во время приземления на 1,6 тонн была превышена допустимая масса лайнера. Об этом говорят данные, приведенные в отчете Росавиации.



Опубликовано видео из салона горящего самолета в Шереметьево / Новости от 05.05.2019 23:57

Как уточняет агентство "РИА Новости", экипаж самолета в режиме ручного управления не выпустил закрылки, как того требовали полетные инструкции. В документе также указано, что во время посадки самолет не превысил допустимую скорость.

"Снижение осуществлялось без существенных отклонений на скорости 155 -160 узлов (287-296 километров в час). Согласно руководству по летной эксплуатации, скорость захода на посадку для имевшихся условий составляет 155 узлов", - приводит агентство выводы специалистов Росавиации.

В то же время воздушное судно приземлялось со значительным превышением максимальной массы. "Масса самолета составляла около 42600 килограммов, что на 1600 килограммов превышало максимально допустимую посадочную массу", - отмечают специалисты.

Командир лайнера несколько раз попытался отклонить судно, что в итоге привело к "изменениям угла тангажа", заключают эксперты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты, занимающиеся расследованием крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, восстановили полную картину катастрофы. Критические ошибки они связывают с действиями экипажа.

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