Рейс из Ларнаки в Самару совершил экстренную посадку в Краснодаре

Вчера вечером, 16 мая, самолет, летевший из Кипра в Россию, совершил вынужденную посадку в Краснодаре.
Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Краснодара.
Причиной вынужденной посадки стало срабатывание одного из датчиков.
В данный момент рейс Ларнака — Самара уже произвел посадку в аэропорту назначения.
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