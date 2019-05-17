Рейс из Ларнаки в Самару совершил экстренную посадку в Краснодаре

Вчера вечером, 16 мая, самолет, летевший из Кипра в Россию, совершил вынужденную посадку в Краснодаре.



41 человек погиб в результате аварийной посадки в «Шереметьево» / Новости от 06.05.2019 00:30

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Краснодара.

Причиной вынужденной посадки стало срабатывание одного из датчиков.

В данный момент рейс Ларнака — Самара уже произвел посадку в аэропорту назначения.