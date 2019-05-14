У безработного москвича отняли пакет с 4 млн рублей

У безработного жителя Москвы отобрали пакет с 4 миллионами рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.
Как уточняет агентство "РБК", сообщение о разбое поступило от неработающего мужчины 1988 года рождения. По данным полиции, нападавший брызнул из баллончика в лицо пострадавшего, затем нанес ему несколько ударов по голове и силой вырвал из рук пакет с деньгами. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, что в конце декабря минувшего года у безработного москвича на Калужско-Рижской ветке метро неизвестный украл более 8 миллионов рублей. Кроме того, в том же месяце в Москве у безработного водителя BMW похитили сумку, в которой находилось около 13 миллионов рублей.
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