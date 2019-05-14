"Жаль, что ты родилась": учитель музыки унизила школьницу из-за невыученных песен

Педагог школы №4 в Южно-Сахалинске оскорбила ученицу за невыученные к уроку песни.
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что ведомство инициировало проверку инцидента.
В местных средствах массовой информации и социальных сетях появилась аудиозапись, сделанная сегодня, 14 мая, на уроке музыки в школе №4 в Южно-Сахалинске. На записи отчетливо слышно, как педагог оскорбляет ученицу шестого класса за невыученные песни.
Так, говорит учитель музыки, она не задает своим подопечным занятия по учебнику из-за того, что они "дебилы". В учебнике, говорит педагог шестикласснице, сложные задания "не для твоей тупой башки".
"Ты дура!", — кричит педагог, обращаясь к девочке.
Женщина заявила, что сожалеет о рождении шестиклассницы на свет. По ее мнению, во времена Великой Отечественной войны ее предки не должны были выжить.
"Очень жаль, что твоих предков спасли наши люди, которые воевали. Очень жаль, что ты родилась, а другие не были спасены и сожжены в печах", — говорит женщина.
Отметим, что в прокуратуру Южно-Сахалинска обратилась мать ученицы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что педагог одной из общеобразовательных школ Новосибирска устроила в очереди в школьный туалет потасовку с ученицей.
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