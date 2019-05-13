В одном из ночных клубов Москвы у девушки украли часы за полмиллиона рублей

Наручные часы стоимостью в полмиллиона рублей украли у девушки в ночном клубе в самом центре Москвы.



Полиция Москвы: порядок, дисциплина и психология

Об этом сообщает пресс-служба столичного Министерства внутренних дел.

Так, отметили в ведомстве, речь идет о часах марки Rolex Oyster на сегодняшний день их цена составляет 500 тысяч рублей.

Обратившаяся за помощью в полицию 27-летняя девушка заявила, что утром 10 мая неизвестный в одном из ночных клубов столицы похитил у нее наручные часы. По словам россиянки, злоумышленник незаметно снял их с ее руки.