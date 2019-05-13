Школьник из Казани захватил заложников

Местные СМИ сообщают об экстренных службах, которые оцепили здание школы №7 в Казани. По предварительной информации, один из учеников школы пришел на занятия с пистолетом и захватил заложников.



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В арсенале школьника помимо пневматического пистолета был еще нож. Он удерживал своих одноклассников в одном из учебных кабинетов.

По информации телеграм-канала "Еду в Татарстан" десятиклассник совершил этот поступок из-за неразделенной любви.

Более подробную историю случившегося узнал телеграм-канал "Baza". Десятиклассник Искандер Халфин опоздал на урок, а когда вошел в класс то потребовал преподавателя освободить место для него. Сев на место учителя, он достал пневматический пистолет и продемонстрировал его своим одноклассникам. Позже школьник успокоился и сдался полиции. Учительнице Татьяне Мухиной стало плохо с сердцем - ее увезли в больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа УМВД по Казани, экипажи ППС, начальник полиции МВД по РТ, зам начальника полиции по оперативной работе МВД по РТ. Полиции удалось задержать подростка 2001 года рождения в 11:40.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инциденте в одной из американских школ.

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