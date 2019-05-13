Авиакомпании отменили очередные два рейса самолетов Sukhoi Superjet 100.
Так, воздушное судно, летевшее из Москвы в Самару, прервало свой полет на середине пути и вернулось обратно. Какой-либо информации о причинах инцидента на данный момент нет.
В ночь с воскресенья на понедельник еще один Sukhoi Superjet 100 должен был вылететь из Краснодара в Челябинск. Самолет, сообщают СМИ, остался в аэропорту по техническим причинам. Всех пассажиров пересадили на другой Sukhoi Superjet 100.
Отметим, что подобные массовые отказы связаны, возможно, с повышенными мерами безопасности со стороны как самих авиакомпаний, так и экипажей воздушных судов.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российского журналиста не похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище. Там состоится только церемония прощания.
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал россиян не приписывать победу в войне Иосифу Сталину.
Корабль береговой охраны США USCG James 8 мая пересек границу территориальных вод.
Госсекретарь США Майк Помпео срочно вылетел в Ирак для проработки "еще более агрессивных шагов в отношении Ирана", считает американист Владимир Васильев.