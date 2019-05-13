Авиакомпании отменили очередные два рейса самолетов Sukhoi Superjet 100

Авиакомпании отменили очередные два рейса самолетов Sukhoi Superjet 100.



Авиакатастрофа в Шереметьево: очевидцы, летчики, авиаэкперты о версиях катастрофы Sukhoi Superjet 100 / Новости от 05.05.2019 22:29

Так, воздушное судно, летевшее из Москвы в Самару, прервало свой полет на середине пути и вернулось обратно. Какой-либо информации о причинах инцидента на данный момент нет.

В ночь с воскресенья на понедельник еще один Sukhoi Superjet 100 должен был вылететь из Краснодара в Челябинск. Самолет, сообщают СМИ, остался в аэропорту по техническим причинам. Всех пассажиров пересадили на другой Sukhoi Superjet 100.

Отметим, что подобные массовые отказы связаны, возможно, с повышенными мерами безопасности со стороны как самих авиакомпаний, так и экипажей воздушных судов.