Девять человек погибли в ДТП в Казахстане

Девять человек погибли в ДТП в Казахстане.



В ДТП с инкассаторской машиной в Москве погиб человек / Новости от 20.03.2019 10:36

Об сообщили в пресс-службе департамента полиции Алма-Атинской области.

Согласно предоставленной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло на 109-м километре трассы Алма-Ата — Бишкек.

Столкнулись, отмечаются специалисты, автомобили Lada и Toyota Camry. Водитель Lada не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и тем самым инициировал лобовое столкновение с Toyota.

Фото: pixabay.com.