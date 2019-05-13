Девять человек погибли в ДТП в Казахстане.
Об сообщили в пресс-службе департамента полиции Алма-Атинской области.
Согласно предоставленной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло на 109-м километре трассы Алма-Ата — Бишкек.
Столкнулись, отмечаются специалисты, автомобили Lada и Toyota Camry. Водитель Lada не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и тем самым инициировал лобовое столкновение с Toyota.
Фото: pixabay.com.
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