В Таиланде перевернулся автобус с 43 пассажирами

Более 20 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Таиланде.



В Таиланде перевернулся автобус с туристами: шесть человек погибли / Новости от 06.01.2019 17:19

Об этом сообщает местный новостной интернет-портал The Thaiger.

Инцидент, пишут авторы материала, произошел ранним утром 13 мая в провинции Накхонсаван.

Автобус, сообщает The Thaiger, нашли перевернутым на обочине.

21 человек получил легкие ранения. Погибших нет. Всего же в автобусе находилось 43 пассажира.