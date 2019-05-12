СМИ: в порту ОАЭ прогремело несколько мощных взрывов

Сразу несколько мощных взрывов произошли в порту эмирата Эль-Фуджайра, входящего в состав Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Огнем охвачены несколько танкеров.



СК России показал кадры тушения танкеров в Черном море / Новости от 22.01.2019 19:44

Как уточняет местный телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственные источники, пожар возник на нефтяных танкерах, находящихся в доках порта. Горят от 7 до 10 нефтеналивных судов. Причина пожара в настоящее время не установлена.

По данным арабских журналистов, над портом замечены военные самолеты США и Франции.