СМИ: в порту ОАЭ прогремело несколько мощных взрывов

Сразу несколько мощных взрывов произошли в порту эмирата Эль-Фуджайра, входящего в состав Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Огнем охвачены несколько танкеров.
Как уточняет местный телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственные источники, пожар возник на нефтяных танкерах, находящихся в доках порта. Горят от 7 до 10 нефтеналивных судов. Причина пожара в настоящее время не установлена.
По данным арабских журналистов, над портом замечены военные самолеты США и Франции.
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