Мать Максима Резника в аэропорту набросилась на корреспондента ФАН

Имя депутата Законодательного собрания Максима Резника вновь оказалось в эпицентре событий. Уехавший после наркоскандала в Чехию чиновник возвращается сегодня на родину. С распростертыми объятиями в аэропорту мужчину ожидала его мать. Об этом стало известно корреспонденту ФАН-ТВ, находящемуся на тот момент в зоне прилета.
Женщина увидела сотрудника СМИ и начала снимать на телефон. В этот момент он сообщил, что тоже намерен проводить съемку. Мать Резника не на шутку всполошилась и набросилась на корреспондента с кулаками. Объяснить причину такого поведения сложно.
Ранее депутат Закса Максим Резник оскандалился на первомайском шествии, когда, будучи в наркотическом опьянении, попытался сорвать демонстрацию. Согласованное мероприятие он превратил в митинг с задержаниями и провокациями. Полиции потребовалось задержать Резника, чтобы прекратить беспредел. После профилактической беседы его отпустили.
Подозрения в отношении наркозависимости Резника подтвердились, когда в распоряжение Невских новостей попало видео курящего марихуану Резника на общем балконе дома, где он проживает.
Кроме того, на куртке, которую выкупили журналисты ФАН у жены Резника, обнаружили частицы запрещенных веществ.
Отказавшись хоть как-то комментировать произошедшее, Резник стремительно покинул страну. Он отправился в Чехию, где, как известно, лояльны к легким наркотикам.
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