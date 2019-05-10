У берегов Владивостока затонул катер с тремя пассажирами на борту.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Инцидент, отмечают в ведомстве, произошел несколько часов назад.
Согласно предоставленной информации, судно получило повреждение в 100 метрах от берега и затонуло.
Пассажиры катера, отметили в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, были спасены проходящим мимо судном.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 балла.
Фото: twitter.com/@actualnewsorg.
Читайте также:
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
На днях глава египетского министерства по делам древностей Халед аль-Анани сделал публичное заявление об открытии кладбища эпохи Древнего царства. Этот период в истории Древнего Египта пришелся на правление фараонов III-VI династий. Приблизительно между 2563-м и 2423 годом до нашей эры.
Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге в отношении украинских моряков будет не в пользу России, считает юрист Александр Вылегжанин.
Только 16% граждан считают, что современные фильмы о Великой Отечественной войне сняты лучше, чем советские картины.
Госсекретарь США Майк Помпео срочно вылетел в Ирак для проработки "еще более агрессивных шагов в отношении Ирана", считает американист Владимир Васильев.