У берегов Владивостока затонул катер с тремя пассажирами на борту

У берегов Владивостока затонул катер с тремя пассажирами на борту.



Катер минобороны Швеции сел на мель во время учений: видео / Новости от 05.03.2019 16:40

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Инцидент, отмечают в ведомстве, произошел несколько часов назад.

Согласно предоставленной информации, судно получило повреждение в 100 метрах от берега и затонуло.

Пассажиры катера, отметили в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, были спасены проходящим мимо судном.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 балла.

Фото: twitter.com/@actualnewsorg.

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