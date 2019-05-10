В Афганистане четверо детей погибли в результате взрыва фугаса

Четверо детей погибли в результате взрыва фугаса на северо-западе Афганистана, в провинции Фарьяб.
Об этом сообщает круглосуточный афганский новостной телеканал Tolo News.
Еще пять детей серьезно пострадали.
Как сообщает Tolo News, дети подорвались на придорожном фугасе, установленном боевиками для атаки на бойцов правительственных войск Афганистана.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что возле здания генпрокуратуры Афганистана в Кабуле прогремел взрыв.
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