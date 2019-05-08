Неподалеку от здания генпрокуратуры Афганистана в Кабуле прогремел взрыв

В самом центре Кабула, столицы Афганистана, прогремел взрыв.

Об этом сообщает круглосуточный афганский новостной телеканал TOLOnews.

Согласно предоставленной информации, взрыв прогремел неподалеку от здания Генеральной прокуратуры Афганистана.

Очевидцы сообщают о стрельбе.

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