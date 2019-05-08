В Курганской области школьницу придавило плитой, установленной ко Дню Победы

Установленная ко Дню Победы гранитная плита на мемориале "Односельчанам слава" в деревне Камышовка Курганской области придавила 11-летнюю девочку. С многочисленными травмами ребенок был госпитализирован.
Как сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Курганской области, девочка вместо со своим двоюродным братом играла у мемориала. Мальчик залез на плиту мемориального комплекса и стал ее раскачивать, в результате чего она упала прямо на школьницу.
Версию следователей подтверждают и свидетельства жителей поселка. "Сегодня установили два гранитных памятника возле мемориала ко Дню Победы "Односельчанам слава", один из которых вследствие игры детей упал на девочку 10-11 лет", - пишут в группе "ЧП Курган" во "ВКонтакте".
Следователи добавляют, что в настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. "В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, определена степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей девочки", - отмечают в пресс-службе ведомства.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что неизвестные совершили акт вандализма на месте захоронения Виктора Цоя. Вандалы испортили мемориал, созданный в честь лидера "Кино".
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